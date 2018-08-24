الجوية «الفرنسية» و«البريطانية» توقف رحلاتها إلى طهران الشهر المقبل

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس"، والخطوط البريطانية "بريتيش إيرويز"، أمس الخميس، أنهما ستوقفان رحلاتهما إلى إيران الشهر المقبل، بسبب ضعف المردود التجاري.

وقالت "إير فرانس" التي كانت تسير رحلات إلى العاصمة الإيرانية من خلال شركة "جون" التابعة لها وذات الكلفة المنخفضة، إنها ستلغي رحلاتها إلى طهران في 18 سبتمبر، بسبب ما قالت إنه "ضعف المردود التجاري"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وبالفعل فقد خفضت الشركة الفرنسية رحلاتها من باريس إلى طهران من ثلاث إلى واحدة في الأسبوع هذا الشهر، وفق مكتب الاتصالات في الشركة.

كما أعلنت "بريتيش إيرويز" في وقت سابق، إلغاء رحلاتها من لندن إلى طهران لأنه "لم يعد لها جدوى تجارية"، وقالت الشركة في بيان "سنعلق رحلاتنا من لندن إلى طهران لأن هذه العملية ليس لها جدوى تجارية حاليًا"، متابعة أن آخر رحلات ستكون في 22 و23 سبتمبر.

والرحلة الأخيرة إلى طهران ستكون في 22 سبتمبر والآتية من العاصمة الإيرانية ستكون في اليوم التالي.

وأوضحت الشركة، إن قرارها لا علاقة له بإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران والتي أثرت على الشركات الأجنبية العاملة في البلاد ودفعت العديد منها إلى الانسحاب.