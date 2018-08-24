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ارتفاع حصيلة ضحايا سلسلة زلازل جزيرة لومبوك الإندونيسية إلى 555 قتيلا

جاكرتا - د ب أ
نشر فى : الجمعة 24 أغسطس 2018 - 7:24 ص | آخر تحديث : الجمعة 24 أغسطس 2018 - 7:24 ص
ذكرت هيئة إدارة الكوارث الإندونيسية، اليوم الجمعة، أن حصيلة ضحايا سلسلة من الزلازل القوية التي ضربت جزيرة لومبوك الإندونيسية الشهر الجاري، ارتفعت إلى 555 قتيلا.

وقال المتحدث باسم الهيئة، سوتوبو نوجروهو، إن ما يقرب من 400 ألف شخص ما زالوا في ملاجئ مؤقتة بعد تضرر نحو 77 ألف منزل جراء تلك الزلازل.

وكانت الحكومة قدرت في وقت سابق الخسائر الاقتصادية عند 7.45 تريليون روبية (501 مليون دولار). لكن من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم مع استمرار تقييم تأثير الكارثة.

وضرب زلزال قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر الجزيرة في الخامس من أغسطس، بعد أسبوع من هزة أضعف قليلا تسببت في 20 حالة وفاة في لومبوك. وبعد ذلك بأسبوعين، تلا ذلك هزات قوية، مما أسفر عن مقتل عدد أكبر من الناس وإلحاق أضرار بالمزيد من المنازل.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بحزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بالثوران البركاني المتكرر والزلازل.

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