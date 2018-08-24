اختيار مديرة مهرجان بلفور السينمائي في فرنسا مديرا فنيا لمهرجان لوكارنو بسويسرا

أعلن اليوم الجمعة، أن ليلي هينستين مديرة مهرجان انترو فو بلفور السينمائى الفرنسي ستتولى منصب المدير الفني لمهرجان لوكارنو في سويسرا في شهر ديسمبر المقبل، حيث ستشغل المنصب الذي سيصبح شاغرا بعد أن ينتقل مديره الحالي كارلو شاتريان إلى مهرجان برليناله ، أكبر مهرجان سينمائي في ألمانيا.

وأعلن مديرو المنظمة اليوم الجمعة، أن هينستين ستتولى مهامها في مهرجان لوكارنو السينمائي في ديسمبر.

وشغلت هينستين الفرنسية الأصل منصب المدير الفني لمهرجان انترو فو بلفور في فرنسا منذ عام 2013.

وقالت هينستين في بيان لها: "إنه لشرف.. لأن هذا المهرجان أصبح على مر السنين معيارًا للسينيفايل (عشق السينما) في العالم".

وأصبح المنصب شاغرا بعد أن أعلن المدير الحالي ، الصحفي والناقد الإيطالي كارلو شاتريان ، انتقاله إلى برليناله بعد انتهاء مهرجان العام المقبل في فبراير.