تقارير: إسرائيل تستعد للحرب مع غزة

ــ الفلسطينيون يشاركون بجمعة «الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية» شرقى القطاع



كشف موقع «واللا» الإسرائيلى الإخبارى، اليوم، عن استغلال جيش الاحتلال الإسرائيلى للتهدئة بغزة، من أجل الاستعداد للحرب ضد حركة «حماس» بإنشاء مواقع تجريبية تحت الأرض بطول الجدار الحدودى مع القطاع.

وقال الموقع فى تقرير له: إنه بعيدا عن التوقيع على اتفاق التهدئة بين «حماس» وإسرائيل، وإذا ما تم توقيعه أم لا، فإن الجيش الإسرائيلى يستعد لإجراء مناورات تحت الأرض استعدادا للحرب مع «حماس» فى غزة، وذلك عبر تدشين نفق أو أنفاق كبيرة للتدريب فيها، بحسب موقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

إلى ذلك، ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، أمس، أن ثمة خلافات حقيقية داخل حركة «حماس» حول التهدئة مع إسرائيل، موضحة أن «الخلاف خاصة بين نائب رئيس الحركة صالح العارورى، ويحيى السنوار قائد الحركة فى قطاع غزة»، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وأفادت القناة على موقعها الإلكترونى بأن «العارورى يدعو إلى التهدئة مع إسرائيل والانتهاء من الاتفاق، فى الوقت الراهن، لكن السنوار ذا الخلفية العسكرية على النقيض منه، إذ يرغب فى ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل لتحقيق إنجاز يذكر للحركة».

وفى غزة، شارك الفلسطينيون فى فاعليات جمعة «الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية» ضمن الجمعة الـ 22 بحراك مسيرة العودة وكسر الحصار. وأكدت حركة «حماس» أن استمرار مسيرات العودة بعد كل هذه التضحيات يؤكد عزم الفلسطينيين على تحقيق أهداف المسيرات، وفى مقدمتها كسر الحصار عن غزة.