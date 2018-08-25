ضاعف الدولي التونسي علي معلول نجم الأهلي تقدم فريقه على حرس الحدود إلي هدفين دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد "المكس" بالاسكندرية ضمن الاسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز.

معلول سجل هدف الأهلى الثانى من ركلة جزاء فى الدقيقة 69، بعد احتساب حكم المباراة ضربة جزاء للفريق الأحمر بعد سقوط وليد أزارو داخل منطقة جزاء فريق الحرس.

وكان الأهلي تقدم بهدف أول سجله مهاجمه صلاح محسن في الدقيقة 63 ، بعدما استغل اللاعب خطأ ساذج ارتبكه مسعد عوض حارس حرس الحدود عقب قيامه بإرسال كرة قصيرة من منطقة جزاء فريقه، اوقفها نجم الأهلي وقام بتصويبها مباشرًة لتسكن الشباك.

وكان شوط المباراة الأول بين الاهلي والحرس انتهي بالتعادل السلبي، ولم يشهد أي خطورة حقيقة من قبل لاعبي الفريقين على مدار 45 دقيقة.