مرتضى يفوض ثلاثي رموز الزمالك لحل أزمات النادي

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفويض الثلاثي، محمد عامر الرئيس السابق، ومحمود بدر الدين أمين الصندوق السابق، وحنفي رياض عضو مجلس إدارة سابق، لإيجاد حل لأزمات القلعة البيضاء والأجتماع مع أعضاء الجمعية العمومية لوضع حلول.

وأكد مرتضى أن الثلاثي سيتخذون قرار بشأن تجميد النشاط الرياضي بشكل نهائي من عندمه، وهو القرار الذي اتخذه مجلس القلعة البيضاء في وقت سابق.

وأشار رئيس الزمالك خلال فيديو تم نشره عبر موقع النادي الرسمي، إلى أن الثلاثي سيتخذ قرار خلال 48 ساعة بعد الإجتماع مع بعض أعضاء الجمعية العمومية والعاملين.

وقال حنفي رياض بأنهم بصدد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ووضع حلول عاجلة، من أجل نهوض الزمالك من الكبوة الحالية، وإيصال الرسالة للمسئولين من أجل التدخل لصالح القلعة البيضاء.

فيما أكد محمد عامر أن الجميع متواجد من أجل مساندة الزمالك ضد أي مشاكل تعترض الصرح التاريخي على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن النادي يدار بالمشورة وليس برأي فردي.