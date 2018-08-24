كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يوظف حاليًا نحو 7 آلاف شخص بشكل كامل، فيما بلغت ميزانيته 2.3 مليار دولار خلال العام الجاري.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن «هذا يجعل الموساد ثان أكبر وكالة تجسس في الغرب، بعد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)».

ولفتت الصحيفة، أنه منذ تعيين يوسي كوهين، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيسًا للموساد أوائل 2016، خضع الجهاز لتوسعات ضخمة، وفقًا لما نقلته وكالة "شهاب" الفلسطينية.

وأضافت الصحيفة، أنه تحت إشرافه (كوهين)، خضعت الوكالة لسلسلة من التغييرات: باتت تتمتع بميزانيات حكومية متزايدة، وتستخدم أساليب جديدة وتشترك في المزيد من العمليات.

واستنادًا إلى «هآرتس» بلغت ميزانية «الموساد» في العام الجاري 2.3 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار عام 2017، و1.3 مليار عام 2008، مشيرة أنها ستصل في 2019 إلى 2.7 مليار دولار.