شدد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام برايتون آند هوف، مُشيرًا إلى أن فريقه لم يقدم أداءاً جيدًا على الصعيد الدفاعي حتى الآن على الرغم من عدم تلقيه أي هدف حتى الآن بالبريمييرليج.

وسيستضيف نادي ليفربول في السادسة والنصف من مساء غدًا السبت على ملعب أنفيلد فريق برايتون في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة :"لا ينبغي لنا مقارنة هذه المباراة مع آخر مباراة في الموسم الماضي التي فزنا بها برباعية نظيفة، لقد كانوا في وضع آمن في الجدول حينها، أنا أحترم كثيرًا ما يفعله مدربهم كريس هيوتن هناك".

وأضاف المدرب الألماني خلال تصريحاته قائلاً :"نحن بحاجة إلى أن نكون متيقظين ومستعدين للعمل، وأعتقد حقاً أنه علينا أن نتوقع أشياء مثل الانتصاران اللذان حققناهما في الجولة الجولتين الماضيتين، ويجب أن نتوقع من أنفسنا أن نؤدي حقًا على الأقل على المستوى الذي أظهرناه حتى الآن، يجب علينا التطور والتحسن، وأنا متأكد من أننا نستطيع تحقيق ذلك".

وعلّق كلوب على مستوى فريقه من الناحية الدفاعية قائلًا :"لم ندافع جيدًا في هذا الموسم، في كل مباراة نذهب إليها نتحدث خلال 60٪ أو 70٪ من الوقت عن عملنا الدفاعي، نحن نعمل معاً طوال الأسبوع لذا كان يجب أن نتحسن"، مُضيفًا :"أنتم أخبرتوني –الصحفيين- أنه عندما نستقبل الأهداف يكون قلبيّ الدفاع و حارس المرمى هم المسؤولين، لكن الدفاع يعتمد على الفريق بأكمله".

وعن تجديد التعاقد مع السنغالي، ساديو ماني قال كلوب :"مازال لديه عقد طويل الآمد معنا، هذا موسمه الثالث هنا، وهو يتحسن بإستمرار، عندما توقع مع لاعب أنت تأمل أن يقدم لك بعض الإضافات وهو قد فعل ذلك حتى الآن".

وأكد كلوب أن ناديه لم يتخذ أي موقف تجاه الحارس لوريس كاريوس، قائلًا :"لا شيء جديد بخصوص وضعه، لا يوجد قرار بشأنه، وإذا حدث شيء عندها سنتحدث"، مُشيدًا في الوقت ذاته بمستوى الحارس البرازيلي أليسون بيكر :"هو استقر منذ أول ثانية معنا، إنه لاعب جيد جدًا وليس فقط حارس مرمى، ويعطينا المزيد من الفرص، أنا أحب ذلك، أتمنى أن يبقى هكذا".

وفي سياقٍ متصل، أوضح يورجن كلوب أن المدافع الكرواتي، ديجان لوفرين سيغيب عن مباراتي الفريق المقبلتين أمام برايتون وليستر سيتي، حيث يأمل المدرب الألماني في عودته بعد فترة التوقف الدولي.