أستراليا: تيرنبول يتشبث بالسلطة وسط توقعات باختيار رئيس وزراء جديد

ما زال رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول يتشبث بالسلطة رغم الضغوط التي تدعوه إلى التنحي، وسط توقعات بأن يتولى رئيس وزراء جديد السلطة اليوم الجمعة، ليصبح سابع رئيس وزراء في 11 عاما فقط.



وقاوم تيرنبول حتى الآن الدعوات التي تطالبه بالتنحي رغم الضغوط المتزايدة من جانب زملائه في الحزب الليبرالي بسبب عدم الثقة في قيادته.



وقال تيرنبول إنه سيسمح بإجراء تصويت ثان على قيادة الحزب اليوم الجمعة في حالة التوقيع على عريضة تطالب بذلك وتضم أغلبية زملائه في الحزب الليبرالي، مضيفًا أنه في هذه الحالة لن ينافس مجددا على قيادة الحزب.



واستقال ما لا يقل عن 13 وزيرا بالفعل من الحكومة منذ يوم الثلاثاء الماضي عندما فاز تيرنبول بفارق ضئيل في تصويت على قيادة الحزب أمام وزير الشؤون الداخلية، بيتر داتون، الذي قاد تمردا محافظا ناجحا ضد رئيس الوزراء الحالي الأكثر اعتدالا.



وإلى جانب داتون، من المرجح أن ينافس وزير الخزانة سكوت موريسون ووزيرة الخارجية جولي بيشوب - وكلاهما من حلفاء تيرنبول – على قيادة الحزب الليبرالي.



وفي أستراليا، لم يكمل أي رئيس وزراء فترة ولايته كاملة منذ عام 2007 بسبب سلسلة من انقلابات القيادة الداخلية.



وأطاح تيرنبول نفسه برئيس الوزراء توني أبوت في عام 2015 أثناء عمله في حكومته.



وفي الآونة الأخيرة، فقد تيرنبول دعم زملائه ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نتائج سيئة في الانتخابات التكميلية وعدم التوافق على سياساته المتعلقة بالمناخ والطاقة.