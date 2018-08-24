مدير «التراثية العالمية» يوضح آخر تطورات تنفيذ الأعمال الإنشائية في المشروع

قال المهندس محمد عبد الرازق، المدير التنفيذي لمشروع المدينة التراثية العالمية بمدينة العلمين الجديدة، إنه يجري الانتهاء من أعمال الحفر والإحلال لوضع أساسات المسرح الروماني والجزء الثاني من منطقة مجمع السينمات بالمدينة.



وأضاف «عبد الرازق»، في تصريحات لبرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن المدينة التراثية تقام على مساحة 220 فدان، وتضم عدة مباني، منها مبنى المكتبة والمتحف والكنيسة والمسجد ومجمع الأوبرا، فضلًا عن الساحات والمناطق الترفيهية والتجارية والاستثمارية.



وأشار إلى الانتهاء من العمل في مشروع المدينة التراثية العالمية بمدينة العلمين الجديدة في نوفمبر عام 2019، مؤكدًا على أهمية هذا الصرح العالمي في جذب السياحة، وتوفير فرص عمل جديدة.



