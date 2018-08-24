الجمعة 24 أغسطس 2018 3:17 ص القاهرة القاهرة 25.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟

النتـائـج تصويت

مدير «التراثية العالمية» يوضح آخر تطورات تنفيذ الأعمال الإنشائية في المشروع

كتبت - دينا النجار:
نشر فى : الجمعة 24 أغسطس 2018 - 2:35 ص | آخر تحديث : الجمعة 24 أغسطس 2018 - 2:35 ص
قال المهندس محمد عبد الرازق، المدير التنفيذي لمشروع المدينة التراثية العالمية بمدينة العلمين الجديدة، إنه يجري الانتهاء من أعمال الحفر والإحلال لوضع أساسات المسرح الروماني والجزء الثاني من منطقة مجمع السينمات بالمدينة.

وأضاف «عبد الرازق»، في تصريحات لبرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن المدينة التراثية تقام على مساحة 220 فدان، وتضم عدة مباني، منها مبنى المكتبة والمتحف والكنيسة والمسجد ومجمع الأوبرا، فضلًا عن الساحات والمناطق الترفيهية والتجارية والاستثمارية.

وأشار إلى الانتهاء من العمل في مشروع المدينة التراثية العالمية بمدينة العلمين الجديدة في نوفمبر عام 2019، مؤكدًا على أهمية هذا الصرح العالمي في جذب السياحة، وتوفير فرص عمل جديدة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك