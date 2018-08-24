والد طفلى ميت سلسيل يعترف بإلقائهما فى نيل فارسكور

اعترف محمود نظمي السيد، والد الطفلين "ريان ومحمد" اللذين قتلا في مدينة فارسكور بدمياط، بقتله طفليه صباح اليوم الجمعة بعد القبض عليه والقائهم فى المياه من أعلى سور كوبري فارسكوروالذي يبعد 30 دقيقة عن ميت سلسيل موقع إختفائهم .

حيث تم ضبط والد الطفلين فجر الجمعه وإعترف بقتلهم على الرغم من أقوالهم المتضاربة وجارى مناقشته لمعرفة الدوافع لارتكاب جريمته.

كان اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة ميت سلسيل من محمود نظمي السيد مقيم منطقة البحر الجديد في المدينة، باختطاف طفليه محمد وريان في أثناء وجودهما معه بالملاهي الكائنة في المنطقة في أول أيام عيد الأضحى وتفاجأ بشخص يأخذه بالأحضان ويدعي أنه زميله في المدرسة بالمرحلة الابتدائية وظل يتحدث معه وعندما تركه وذهب لم يجد نجليه وبعد 18 ساعة من البحث عثر على جثتي الطفلين في نهر النيل بفارسكور.

وأثناء التحقيقات إعترف الأب بقتلهم وأن قام بتأليف قصة ذهابه للملاهي بصحبة الصغيرين لكن ألقي بهما من أعلى كوبري فارسكور في المياه وادعي اختطافهما وانة قام بإلقاء نجليه من أعلى كوبرى فارسكور فى المياه فى تمام الساعه 4.30 عصرا، وادعى اختطافهما وتم إبلاغ مركز الشرطة فى تمام الثامنة مساء.

واختلق الأب عددا من الروايات بشأن واقعة اختطاف الطفلين منها وجود خلاف بينه وأحد سماسرة الآثار بمركز أجا حول قطعة أثرية «قطعة فرعونية»وخرة اخرى اعترف الأب بوجود خصومة بينه وبين إحدى السيدات حيث تربطه وبعض أصدقائه بها علاقة وأنه يتهمها بخطف طفليه وقتلهما الى ان اعترف الْيَوْمَ بقتلهم ليكون اعترافه الثالث وجارى التحقيق من جميع الوقائع .