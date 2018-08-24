تستعد دار نشر «جاليري بوكس» لنشر كتاب، يصدر قريبا، يلقي الضوء على جانب سري من حياة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتوقع أن يثير ضجة كبيرة، في الوقت الذي يتلقى فيه ترامب ضربات متتالية قد تهدد عرشه.

ولكن الكتاب الجديد يركز على الجانب النسائي في حياة الرئيس، الذي هو أيضا مثير للجدل وتسبب في مشاكل سياسية له.



• ما هو عنوان الكتاب الجديد؟

«الأصفاد الذهبية: التاريخ السري لنساء ترامب»



• ماذا يتضمن الكتاب؟

يتناول الكتاب قصة حياة والدة الرئيس الأمريكي وزوجاته الثلاث وشقيقاته وبناته والموظفات اللواتي عملن لديه.

كما سيتطرق الكتاب، لأكثر من 12 امرأة زعمن أنهن تعرضن للتحرش والإساءة الجنسية من قبل ترامب، وهو الأمر الذي كان قد نفى حدوثه، ولكنه ناقض نفسه واعترف ببعض تلك العلاقات، ضمنيًا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.



• من هي مؤلفة الكتاب؟

مؤلفته «نينا بيرلي»، وهي مراسلة الشؤون السياسة لمجلة «نيوزويك»الأمريكية، وتعتبر من مؤلفي أكثر الكتب مبيعا في الولايات المتحدة.

وكان كتابها «هبة الجمال القاتلة»، الذي يتناول محاكمة الأمريكية أماندا نوكس، قد حظي بإشادة من صحيفة «نيويورك تايمز»، كما كان من بين الكتب الأكثر مبيعا.

وقامت بيرلي، كصحفية، بتغطية أحداث الربيع العربي، وغطت العديد من الأحداث في منطقة الشرق الأوسط.



• ما هو موعد نشر الكتاب؟

16 أكتوبر المقبل



• ما هي مصادر مؤلفة الكتاب؟

أشارت دار النشر إلى أن «بيرلي» ستعتمد على الصحافة الاستقصائية والتحليل النسوي في كتابها.



• من أشهر النساء في حياة ترامب؟

لترامب ابنتان هما إيفانكا، المولودة عام 1981، وهي ابنته من زوجته العارضة التشيكية إيفانا زلنيكوفا، أما الثانية فهي تيفاني، ولدت عام 1993، وهي ابنته من زوجته الثانية مارلا مايبلز.

أما زوجته الحالية ميلانيا كناوس فهي الثالثة، وكانت عارضة أزياء سابقة هي الأخرى، وهي سلوفينية، ونالت الجنسية الأميركية عام 2006.

وكان الرئيس الأميركي تعرض لصفعة قوية بعد أن شهد محاميه السابق مايكل كوهين، الثلاثاء، بأنه رتب «بناء على توجيه ترامب» لدفع مبالغ ضخمة من المال، قبل انتخابات الرئاسة في 2016 لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز ونجمة مجلة بلاي بوي السابقة كارين مكدوغال، لضمان صمتهما، بعد أن زعمتا أنهما على أقاما علاقات جنسية مع ترامب.

• هل هذا أول كتاب يتعرض لترامب خلال رئاسته؟

لم يكن هذا الكتاب الأول الذي يتعرض للرئيس الأمريكي بشكل واضح، فكتاب «نار وغضب» الذي صدر مطلع العام الجاري للمؤلف مايكل وولف صور حالة الفوضى في البيت الأبيض في العام الأول الذي أمضاه «ترامب» في الرئاسة، استنادا إلى لقاءات مكثفة أجراها مؤلف الكتاب مع ستيف بانون المستشار الاستراتيجي السابق لـ«ترامب» وآخرين.

وكذلك كتاب «المعتوه» الصادر منذ أسبوع فقط، لمؤلفته أوماروسا نيومان المساعدة السابقة في البيت الأبيض، واليت ألقت الضوء فيه على تفاصيل تجربتها أثناء عملها لمدة عام مع الرئيس دونالد ترامب.

وتخطت مبيعات الكتاب 33 ألف نسخة في أول أسبوع من إصداره.