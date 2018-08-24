بدء تفويج الحجاج المصريين للسفر من مكة إلى المدينة

• عودة الزحام إلى مكة بعد نزول الحجاج من منى وانتهاء أيام التشريق

• تعويض 400 من حجاج البر ماديا عن ليلة قضوها بالعراء لعدم وجود مخيمات

• رئيس البعثة الرسمية يتوجه إلى المدينة المنورة لمتابعة أحوال ضيوف الرحمن



يشهد اليوم الجمعة الحرم المكي والطرق المؤدية له زحاما شديدا بعد نزول جميع الحجاج من منى وانتهاء أيام التشريق، حيث امتلأت ساحة الكعبة المشرفة عن أخرها بضيوف الرحمن فمنهم من يطوف طواف الافاضة وآخرين يؤدون طواف الوداع سواء العائدين إلى بلادهم أو المتجهين إلى المدينة المنورة.



كما يتوجه اليوم إلى المدينة المنورة أعضاء بعثة الحج الرسمية برئاسة المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب لاستكمال الإشراف على إجراءات الموسم الثانى من رحلة الحج لمعظم الحجاج المصريين (قرعة – سياحة – جمعيات) الذين بدأ تفويجهم للسفر إلى المدينة المنورة على مدار أسبوع.



ويقوم أعضاء البعثة واللجان النوعية التابعة للداخلية والسياحة والتضامن الاجتماعى والصحة بتنفيذ نفس الاجراءات والخدمات التى تمت فى مكة وذلك بالمرور على أماكن تواجد الحجاج المصريين حول الحرم النبوى الشريف والتأكد من توافر جميع الخدمات بالفنادق والأبراج السكنية ومراعاة ضوابط التسكين التى حددتها كل بعثة وفقا لمستوى البرنامج الذى يتم تنفيذه فى رحلة الحج.



وأكد رئيس البعثة الرسمية للحج أنه سيتابع بنفسه خلال جولاته بالمدينة المنورة أحوال ضيوف الرحمن الذين يتوجهون فى الموسم الثانى من برامج الحج لزيارة المسجد النبوى الشريف التاكد من تقديم كل بعثة نوعية للخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وفقا للاتفاقات والعقود المبرمة معهم.



وطالب مراوان رؤساء البعثات بالاستعداد لبدء عودة رحلات الحجاج إلى أرض الوطن وعملية تفويج الحجاج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، خلال الموسم الثاني لبرنامج الحج.



كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد التقى أمس الأول رؤساء بعثات الحج من كافة الدول الإسلامية وذلك فى القصر الملكى بمشعر منى، وقام رئيس البعثة المصرية خلال اللقاء بتوجيه الشكر للعاهل السعودى على ما تبذله المملكة من جهود ضخمة وما تقيمه من مشروعات عملاقة لخدمة الحجاج والمعتمرين.



وفي سياق متصل، تقوم بعثة الحج السياحي برئاسة مجدى شلبي، ببدء تنفيذ المرحلة الثانية من الإشراف على حجاج السياحة المتوجهين إلى المدينة وعددهم حوالى 27 ألف حاج، حيث قام 9 آلاف فقط بزيارة المدينة فى الموسم الأول قبل التوجه إلى مكة لاتمام مناسك الحج.



وقال رئيس بعثة الحج السياحى، إن جميع رؤساء اللجان الذين تواجدوا فى مكة المكرمة خلال فترة الحج، توجهوا إلى مواقعهم في كافة المنافذ السعودية مثل مطار الملك عبد العزيز بجدة ومطار المدينة المنورة، وحالة عمار بالنسبة لحجاج المستوى البري، وذلك للإشراف على عودة الحجاج الى مصر بعد أداؤهم المناسك أو بالنسبة للمتوجهين إلى المدينة المنورة لاستكمال الموسم الثانى من رحلة الحج، مع تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بتفويج المغادرين والالتزام بالأوزان سواء للمسافرين برا أو جوا.



وأضاف أن أكثر من 70% من حجاج السياحة توجهوا إلى مكة المكرمة أولا لأداء فريضة الحج، بينما توجه حوالي 30% منهم إلى المدينة المنورة، الأمر الذي يؤكد أن المدينة ستشهد زحاما من الحجاج المصريين عقب انتهاء مناسك الحج، حيث سيتوجه أكثر من 27 ألف حاج إلى المدينة خلال الموسم الثاني للرحلة المقدسة وعقب انتهاء المناسك.



من جانبه، أكد صبحى عبد الفتاح رئيس بعثة السياحة بالمدينة المنورة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الموسم الثانى من رحلة الحج سيكون هو الأصعب نظرا لكثرة أعداد الحجاج الذين سوف تتراوح اقامتهم بالمدينة من خمسة إلى عشرة أيام ويتبع ذلك الإشراف على عودتهم جوا وبرا الأمر الذى يتطلب تواجد جميع اللجان سواء الخاصة بالسكن وتنفيذ الضوابط المنظمة للحج أو لجان تسهيل السفر بمطار المدينة المنورة أو منفذ حالة عمار على الحدود السعودية الأردنية.



وأضاف عبدالفتاح أن هناك تنسيقًا مشتركا مع بعثتي الصحة والداخلية لتقديم كافة الخدمات للحجاج المصريين، مشيرًا إلى أن عدد اللجان الوزارة المتوجدة بالمدينة يبلغ 6 لجان للإشراف ومتابعة أحوال الحجاج وتلقى أى شكوى خاصة بهم فى حال وقعها والعمل على حلها فورا.



وحول أزمة حجاج البر الذين فوجئوا بعدم وجود أماكن لهم فى منى وعددهم حوالى 400 حاجا قضوا أول ليلة فى منى خارج المخيم لحين تدخل السلطات السعودية وإرغام المطوف بتدبير مخيمات بديلة على نفقته الخاصة وذلك بعد الاتصالات التى قام بها رئيس البعثة الرسمية بوزير الحج السعودى وغيره من كبار المسئولين بالمملكة ويجرى حاليا حصر الحجاج المضارين وسيتم تعويضهم ماديا عن الليلة التى قضوها فى العراء.