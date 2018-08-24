إصابة 190 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم ،عن إصابة 190 فلسطينيا بجروح وحالات اختناق في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة في الجمعة رقم 22 من مسيرات العودة الشعبية.

وقالت الوزارة في بيان إنه جرى نقل 73 حالة من المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج فيما جرى علاج البقية ميدانيا.

وأوضحت الوزارة أن من بين إجمالي المصابين 50 بالرصاص الحي، و10 أطفال وسيدتين.

وبدأ آلاف الفلسطينيين بعد صلاة عصر اليوم، بالتوافد إلى خيام العودة المقامة على أطراف شرق قطاع غزة قرب السياج الحدودي مع إسرائيل.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة في غزة إلى أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات اليوم تحت شعار (جمعة الوفاء للأطقم الطبية والإعلامية)، وهي الجمعة رقم 22 منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس الماضي.

وأعلنت إحصائية رسمية لوزارة الصحة في غزة أن 171 فلسطينيا قتلوا بينهم 27 طفلا و3 إناث منذ بدء مسيرات العودة فيما أصيب 18300 آخرين بينهم 423 بحالة خطيرة و61 تعرضوا لحالات بتر.

وبحسب الوزارة فإن ثلاثة مسعفين قتلوا وأصيب 380 أخرون بجروح وحالات اختناق خلال مواجهات مسيرات العودة منذ بدايتها فيما قتل صحفيان اثنان وأصيب 285 آخرون.

وأكدت هيئة مسيرات العودة في مؤتمر صحفي في مخيم العودة شرق غزة، استمرار المسيرات وإطلاق اسم "مسيراتنا مستمرة" على احتجاجات يوم الجمعة المقبل.

وشددت الهيئة على التمسك بضرورة "رفع الحصار والعقوبات بشكل كامل عن قطاع غزة"، مؤكدة أن ذلك "حقا وليس منة من أحد".