تزايد العنف ضد قوات الأمن الألمانية في الفترة الاخيرة

ذكرت الحكومة الالمانية في رد على استجواب من قبل البرلمان الألماني "بوندستاج" اليوم الجمعة، أن رجال الأمن والشرطة صاروا يتعرضون بصفة أكبر لاعتداءات خلال قيامهم بأعمالهم الأمنية.

وجاء في الرد على الاستجواب الذي قدمه جناح الحزب الديمقراطي الحر أن جرائم الاعتداء العنيف على "رجال تنفيذ الأحكام ومن في حكمهم" تصاعد خلال الأعوام الاربعة الماضية بنسبة 22 %.

وأضاف الرد الذي حصلت وكالة الأنباء الالمانية (د. ب. أ.) اليوم الجمعة، على نسخة منه أن عام 2017 شهد الاعتداء على 4527 شخصا من قوات الأمن خلال أدائهم لمهامهم، بينما كان عدد من تعرضوا للاعتداءات عام 2013 هو 3710.

ولا تتضمن هذه الإحصائية قوات الإنقاذ التابعة لهيئة الإطفاء، ولا قوات الحماية من الكوارث أو قوات النجدة.

وقد استحدث في مايو 2017 عقوبة خاصة جديدة تضمن حماية هذه القوات بعد أن ارتفعت خلال الأعوام الماضية حصيلة الهجمات عليهم.

لا تتضمن هذه الإحصائيات الاعتداءات البدنية الخفيفة لأنها تبقى تحت المستوى الذي تتضمنه معايير الشرطة عن "جرائم العنف".

وتقع نسبة ما بين 41 % إلى 49 % من أعمال العنف التي تعرضت لها قوات الامن خلال الأعوام الماضية تحت تأثير تعاطي الكحول.

وتزايد عدد المشتبه فيهم من بين النساء ممن يعتدون على قوات الامن حيث وصل عام 2017 إلى حوالي 13%.

وقال مسؤول السياسة الداخلية بالحزب الديمقراطي الحر بنيامين شتراسر: "من المفزع أيضا كمية التوحش التي يعتدى بها على قوات الأمن في بلادنا"، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ وزراء الداخلية في كل من الحكومة والولايات الوسائل الكفيلة بحماية العاملين بالإطفاء والشرطة بصورة فعالة.