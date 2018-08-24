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الثلاثاء.. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي


نشر فى : الجمعة 24 أغسطس 2018 - 9:07 م | آخر تحديث : الجمعة 24 أغسطس 2018 - 9:07 م

تنظم إدارة مهرجان الجونة السينمائي مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء 28 أغسطس، في تمام الساعة الـ 12 ونصف ظهرا لإعلان تفاصيل الدورة الثانية من المهرجان المقرر انطلاقها في الفترة من 20 - 28 سبتمبر المقبل.

يقام المؤتمر بأحد فنادق القاهرة بحضور رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس مؤسس المهرجان ورجل الأعمال سميح ساويرس مؤسس الجونة، وعمرو منسي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمهرجان الجونة وانتشال التميمي مدير المهرجان، والفنانة بشرى المؤسس المشارك ورئيس عمليات المهرجان، وأمير رمسيس المدير الفني للمهرجان.

كما من المقرر أيضا أن تحضر الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.


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