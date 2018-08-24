189 مصابا فلسطينيا في مسيرات«جمعة الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية»

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن إصابة 189 فلسطينيا اليوم الجمعة، في (جمعة الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية) على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت الصحة، إن 116 فلسطينيا تم علاجهم ميدانياً، فيما تم تحويل 73 حالة للمستشفيات، مشيرة إلى أنه من بين الإصابات 50 بالرصاص الحي.

وأوضحت أن 10 أطفال وسيدتين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة جراء استهدافهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي ، وقالت إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة اسعاف بشكل مباشر ما أدى إلى تحطم زجاجها بالكامل.

وأكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار الإسرائيلي استمرار المسيرات على امتداد حدود قطاع غزة، مشيرة إلى أن الجمعة المقبلة ستحمل شعار "مسيراتنا مستمرة".

وأعلنت الهيئة، في مؤتمر صحفي بمخيم العودة شرق غزة، " ندعو الفصائل الوطنية إلى دراسة تشكيل صندوق خاص بدعم شهداء مسيرة العودة وجرحاها، بما يضمن ديمومة العطاء واستمرار الفعل والوفاء لمن يستحقون الوفاء"، وشددت على ضرورة رفع الحصار والعقوبات الإسرائيلية بشكل كامل عن قطاع غزة.