«ترامب» أبدى استعداده لمساعدة «روما» بشراء سندات حكومية إيطالية

صرح ثلاثة مسئولين إيطاليين رفيعي المستوى، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أبلغ رئيس الوزراء الإيطالي، جيوزيبي كونتين أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إيطاليا عن طريق شراء سندات حكومية إيطالية العام المقبل، في الوقت الذي تسعى فيه روما لإعادة تمويل ديونها، حسبما أفادت صحيفة «كوريري ديلا سيرا» الإيطالية.

وذكرت الصحيفة، أن «كونتي» أبلغ المسئولين الإيطاليين بهذا العرض، بعد عودته من الاجتماع مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض قبل ثلاثة أسابيع، دون أن يكشف مزيد من التفاصيل بشأن العرض أو مدى إمكانية تنفيذه.

وتتعرض إيطاليا لضغوط في الوقت الذي يجهز فيه الائتلاف الحاكم مشروع موازنة عام 2019، حيث يطلب زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني، وحليفه الشعبوي لويجي دي مايو، من حركة خمس نجوم من الاتحاد الأوروبي، تغيير قواعده بشأن أهداف عجز الموازنة من أجل السماح لهم بزيادة الأنفاق وخفض الضرائب.

وأفادت وكالة أنباء بلومبرج، أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة الإيطالية هذا العام إلى 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، دون أن يتجاوز النسبة التي تنص عليها قواعد الاتحاد الأوروبي والتي تبلغ 3%.

وقال «سالفيني» لصحيفة كوريري ديلا سيرا، إنه يرى مؤشرات بشأن تعرض بلاده لهجوم اقتصادي، مضيفًا أن «كونتي» فعل الصواب عندما التقى بالرئيس الأمريكي، كما أشاد بخطط وزير المالية الإيطالي السفر إلى الصين للبحث عن مستثمرين، قائلاً: «يجب أن نكون منفتحين على جميع السيناريوهات».