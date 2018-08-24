شاطئ العريش يجمع الطلاب ذوي القدرات احتفالا بالعيد

اتخذت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، من شاطئ العريش موقعًا مفضلاً، لتنفيذ مبادرة «هنشوي لحمتنا وتكمل فرحتنا»، لإشراك الطلاب ذوي لقدرات الخاصة في الفعاليات الاجتماعية.

وأشارت الدكتورة عزة كمال، مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، إلى أن المبادرة تقام للعام الثاني على التوالي بإسم «عيدك أحلى»، وتحت شعار «هنشوي لحمتنا .. وتكمل فرحتنا».

وتهدف المبادرة، إلى إشراك الطلاب ذوي لقدرات الخاصة في المجتمع، من خلال الاحتفال بالعيد معهم، وممارسة عدد من الأنشطة الترفيهية، بمناسبة العيد لإسعاد هذه الفئة من الطلاب ومشاركتهم فرحة الاحتفال بالعيد، وذلك تحت رعاية اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، ومشاركة المهندسة ليلى مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم.

من جانبه قال الدكتور عبد الكريم الشاعر، وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، إن مبادرة «عيدك أحلى» يتم إرسال رسالة للجميع على الدور الوطني للتربية والتعليم في إرساء الأمن والسلام بشمال سيناء، من خلال تلك المبادرات والفعاليات.