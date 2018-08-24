إجلاء أكثر من 18 ألف شخص في مدينة ألمانية لإبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب

تعتزم السلطات الألمانية إجلاء نحو 18500 فرد في مدينة لودفيجسهافن جنوب غربي ألمانيا يوم الأحد المقبل، لإبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

وقال ديتر فايد المسؤول في إدارة المدينة اليوم الجمعة، إن الإجلاء سيشمل أيضا دور لرعاية المسنين، موضحا أنه سيجرى نقل المسنين إلى أحد المستشفيات خلال فترة إبطال مفعول القنبلة.

وأضاف فايد أنه سيجرى أيضا إخلاء ثلاث كنائس وإلغاء القداسات بها وقت إبطال مفعول القنبلة.

وقال المتحدث باسم قوات الدفاع المدني، شتيفان بروك، إن عملية الإبطال، التي ستبدأ في تمام الساعة 12 ظهرا بعد غد الأحد، ستؤثر إلى حد ما على مصنع "باسف" للكيماويات، موضحا أنه سيكون هناك إجراءات احترازية في المصنع دون وقف العمل به.

وتم العثور على القنبلة الأمريكية، التي تزن نحو 500 كيلوجرام، خلال أعمال حفر في حي فريزنهايم مساء أمس الأربعاء.