رفع 4 آلاف طن قمامة من شواطىء وحدائق الإسكندرية خلال العيد

أعلن المهندس عادل جابر، رئيس إدارة الرقابة والرصد البيئي بمحافظة الإسكندرية، عن رفع نحو 4 آلاف طن مخلفات وقمامة من الشواطىء والحدائق بمختلف أحياء المحافظة منذ الوقفة حتى ثان أيام عيد الأضحى.



وقال جابر، في تصريحات صحفية، الخميس، إن الرصد البيئي وقعت غرامات على 10 محلات جزارة تخالف شروط الذبح وفقا لقانون 38 لسنة 1967، وإنه تواصل تكثيف جهودها بالتنسيق مع الأحياء وشركة نهضة مصر المسئولة عن نظافة المدينة للانتهاء من رفع القمامة والمخلفات.



وأضاف أن احتفالات الأعياد نتج عنها زيادة كمية المخلفات، نظرا لأعداد الزوار والرواد الذين توافدوا على الشواطىء والحدائق والمتنزهات.



وكان اللواء أحمد بسيوني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، قد تفقد شاطئ المندرة السياحي والمجاني والعديد من الشواطيء على طول الكورنيش، وتم تفقد غرف تغيير الملابس ودورات المياه بتلك الشواطىء.



كما قام السكرتير العام المساعد للمحافظة بعمل جولة ميدانية مكبرة بأحياء المحافظة شملت أحياء المنتزة أول والمنتزة ثان ووسط وشرق والجمرك، لمتابعة حالة النظافة والخدمات المقدمة بها والوقوف على أي معوقات طارئة.



وخلال الجولة، تم الوقوف على سير العمل بنطاق الأحياء، ومدى تقديم الخدمات لمواطني وزائري اﻹسكندرية ومستوى النظافة بشوارع الأحياء، كما تم التأكد من الاستمرار في رفع جميع الإشغالات المخالفة.



ووجه السكرتير المساعد رؤساء الأحياء ومسؤولي شركة نهضة مصر بتكثيف العمل على منظومة النظافة بجميع شوارع الأحياء وزيادة معدلات رفع القمامة خاصة خلال أيام العيد لإظهار المدينة بالمظهر الذي يليق بها كعاصمة للجمال أمام أهلها وزوارها.