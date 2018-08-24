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تدريبات خاصة لمهاجمي الزمالك

عبدالرحمن الهواري
نشر فى : الجمعة 24 أغسطس 2018 - 9:48 م | آخر تحديث : الجمعة 24 أغسطس 2018 - 9:48 م

 

خضع مهاجمو فريق الزمالك إلى تدريبات خاصة، على هامش المران اليومي للقلعة البيضاء ضمن الإستعدادات لمواجهة نجوم إف سي يوم الأثنين المقبل ضمن الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ووجه السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، توجيهات خاصة إلى المهاجمين وصناع اللعب، ومناقشة الأخطاء خلال المباريات الماضية لتلافيها مستقبلًا.

وأدى المهاجمين وصناع اللعب تدريبات خاصة تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال، وأمير عزمي المدرب المساعد.

عقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمه لمدة نصف ساعة، ، قاموا خلالها بتنفيذ بعض الامور الخططيه التي طالبهم جروس بتنفيذها .

كما حرص المدير الفني ، خلال التقسيمه في وجود مساعده شومان المدرب العام ، علي توجيه تعليمات خاصه ليوسف اوباما صانع العاب الفريق ، تمهيدا لتنفيذها في المواجهات المقبلة.

 


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