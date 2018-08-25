مدرب الإسماعيلي يوضح سبب فوز الدراويش على المقاصة

عبر خير الدين مضوى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى عن بالغ سعادته بتحقيق الانتصار على مصر المقاصة ،مشيرا إلى أن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم.

وحصد الإسماعيلى أول ثلاث نقاط بالمسابقة المحلية بعد التعثر فى المواجهات الثلاث الماضية.

وأضاف مضوى فى تصريحات عقب المباراة :”السبب الرئيسى فى الانتصار يعود الروح القتالية لدى اللاعبين للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية”.

وواصل :”نجحنا فى إصلاح الأخطاء التى ظهرت جليا لاسيما فى اللقاء الماضى أمام الاتحاد السكندرى رغم الغيابات الكبيرة التى ضربت صفوف الفريق”.

واستكمل :”نتعامل مع كل مباراة باعتبارها بطولة منفصلة ، هدفنا التواجد بشكل تدريجي فى دائرة المنافسة على مسابقة الدورى”.

وأكمل حديثه :”الهدف الأهم من مباراة اليوم كان الانتصار من أجل روح لدى اللاعبين وهو ماتحقق ، أشكر جميع اللاعبين على جهودهم وسنطوى تلك الصفحة سريعا للاستعداد للمباريات المقبلة”.