حريق هائل بمنطقة الصرف الصحي بمركز باريس في الوادي الجديد

شب حريق هائل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بمنطقة الصرف الصحي بمدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، حيث التهمت النيران كميات كبيرة من الأشجار والزراعات.



تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق هائل بمنطقة الصرف الصحي بمركز باريس، وامتدت النيران على مساحات من الزراعات والأشجار، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء لموقع الحادث، وجار عمليات السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها لمساكن المواطنين.



وقال اللواء محمد العدوي، رئيس مركز ومدينة باريس، إنه تم الدفع بسيارات محملة بالمياه ومواتير رفع للمشاركة في عملية إخماد الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب للمناطق المجاورة.