الجيش التركي: مقتل 3 إرهابيين شمالي العراق

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أعلن الجيش التركي، اليوم الجمعة، قتل ثلاثة إرهابيين كانوا يستعدون لاستهداف نقاط أمنية حدودية في منطقة "زاب" شمالي العراق.

وذكرت رئاسة الأركان التركية في بيان، أنه تم استهداف الإرهابيين في غارة جوية بالمنطقة المذكورة شمالي العراق، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وأوضح البيان، أن الغارة أسفرت عن تحييد 3 مسلحين من حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه " الذي تصفه تركيا بأنه منظمة إرهابية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويستخدم الجيش التركي كلمة"تحييد" للإشارة إلى قتل أو أسر أو إصابة عناصر مسلحة يخوض قتالا ضدها.

وعادةً ما يستهدف الجيش التركي مواقع منظمة «بي كيه كيه» الإرهابية ويلاحق عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة مدنيين وعناصر الأمن والجيش، بحسب الأناضول.