الشركة الموزعة لفيلم «الديزل» تعلن تصدر «البدلة» إيرادات ثالث أيام العيد

أصدرت الشركة العربية الموزعة لفيلم الديزل، بيانا اليوم، تعلن فيه إيرادات أمس الخميس.

وجاء في البيان اعتراف صريح من الشركة العربية للمرة الأولى منذ بداية موسم عيد الأضحى بتفوق فيلم البدلة على باقي أفلام الموسم، واحتلاله قمة إيرادات ثالث أيام العيد، محققا أربعة ملايين و327 ألف جنيه، بفارق بلغ 134 ألف جنيه عن الرقم الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من إحدى شركات التوزيع الكبرى.

ورصد البيان ترتيب أفلام العيد طبقا للإيرادات كالتالي:

احتل فيلم الديزل المركز الثاني بإيرادات بلغت ثلاثة ملايين و844 ألف جنيه.

وجاء فيلم تراب الماس في المركز الثالث محققا مليون و996 ألف جنيه وهو رقم أقل بحوالي 171 ألف جنيه عن ما أعلنته الشركة المنتجة والموزعة له.

وفي المركز الرابع جاء فيلم الكويسين محققا مليون و990 ألف جنيه

بينما جاء فى المركز الخامس فيلم بني آدم، محققا مليون و92 ألف جنيه بإيرادات أقل من التي أعلنتها الشركة الموزعة له بـ39 ألف جنيه.

ووقع في المركز السادس فيلم سوق الجمعة، محققا 285 ألف جنيه وهو رقم أقل مما أعلنته الشركة الموزعة له بفارق 72 ألف جنيه.

وفي المركز السابع والأخير حل فيلم بيكيا، محققا 283 ألف جنيه، بفارق 8 آلاف جنيه عما أعلن سابقا.

هذه الأرقام التي سبق ذكرها تم الإعلان عنها من المتوقع أن تنهي المعركة الشرسة التي شهدتها الساحة الفنية خلال أيام العيد، بعد إعلان صناع فيلمي البدلة والديزل تصدر كلا منهما لقمة إيرادات موسم عيد الأضحى