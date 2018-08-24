بدء مواجهات بين مئات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة

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بدأت مواجهات بين مئات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي اليوم، شرق قطاع غزة في الجمعة رقم 22 من مسيرات العودة الشعبية.

وأعلن مسعفون عن عدد من الإصابات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق جراء قمع الجيش الإسرائيلي متظاهرين اقتربوا من السياج الحدودي شرق قطاع غزة.

وبدأ آلاف الفلسطينيين بعد صلاة عصر اليوم بالتوافد إلى خيام العودة المقامة على أطراف شرق قطاع غزة قرب السياج الحدودي مع إسرائيل.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة في غزة إلى أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات اليوم تحت شعار (جمعة الوفاء للأطقم الطبية والإعلامية) وهي الجمعة رقم 22 منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 آذار/مارس الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن 171 فلسطينيا قتلوا بينهم 27 طفلا و3 إناث منذ بدء مسيرات العودة فيما أصيب 18300 آخرين بينهم 423 بحالة خطيرة و61 تعرضوا لحالات بتر.

وبحسب الوزارة فإن ثلاثة مسعفين قتلوا وأصيب 380 آخرين بجروح وحالات اختناق خلال مواجهات مسيرات العودة منذ بدئها فيما قتل صحفيين وأصيب 285 آخرين.

وتأتي احتجاجات اليوم قبيل استئناف مقرر لمباحثات فصائل فلسطينية في مقدمتها حماس مع المسئولين المصريين في القاهرة الأسبوع المقبل لبحث التوصل لاتفاق تهدئة مع إسرائيل.