«البعثة الطبية بالسعودية»: طبقنا نظام «النبطشيات» في مختلف مشاعر الحج

قال الدكتور عمرو قنديل، المستشار الطبي لمصر بالسعودية، والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، إن البعثة تعمل على أكثر من محور لخدمة الحجاج المصريين، من خلال أكثر من 36 عيادة طبية في مختلف الفنادق، التي تضم حجاجًا مصريين، سواء في مكة أو المدينة.

وأضاف «قنديل»، خلال مكالمة هاتفية لفضائية «ten»، مساء الجمعة، أن هناك فريقًا يشرف على هذه العيادات للتأكد من عملها بصورة سليمة على مدار 24 ساعة، ولمعرفة مدى توفر أدوية الأمراض المزمنة بها.

وأوضح أن هذه العام هو الأول في تطبيق نظام «النبطشيات» للأطباء في مختلف مشاعر الحج، لتلبية احتياجات الحجاج، وتقديم الرعاية الطبية لهم، معقبًا: «في فريق بيعدي على المستشفيات الموجودة في مكة والمدينة، لمتابعة حالات الحجاج المحجوزين».

وأشار إلى العمل على محور التوعية والتثقيف الصحي، من خلال الفريق الوقائي، الذي يمر على الحجاج للتأكد من عدم وجود أي أمراض معدية، بالإضافة إلى عمل ندوات بشأن هذه الأمراض.