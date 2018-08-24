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فيديو.. بوتين يشارك في إحياء الذكرى الـ75 للنصر في معركة كورسك

دينا النجار
نشر فى : الجمعة 24 أغسطس 2018 - 1:27 ص | آخر تحديث : الجمعة 24 أغسطس 2018 - 1:27 ص
شارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في فعاليات إحياء الذكرى الـ75 لنصر الجيش السوفيتي على الغزاة النازيين في معركة كورسك أثناء الحرب الوطنية العظمى.

وعرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الخميس، مقطع فيديو للاستعراض العسكري الذي تقدمه «بوتين»؛ لوضع أكليل الزهور على ضريح الجندي المجهول في كورسك.

وشهدت مدينة كورسك الروسية، أمس الخميس، إحياء الذكرى الـ75 لانتصار الجيش السوفيتي، في واحدة من أهم المعارك التي حددت مسار ونتائج الحرب العالمية الثانية والتي أطلق عليها أكبر معركة للدبابات في التاريخ في عام 1943 بين القوات الألمانية والسوفيتية قرب مدينة كورسك.


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