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واشنطن تؤكد استمرار العقوبات على موسكو لحين تغيير سلوكها

دينا النجار
نشر فى : الجمعة 24 أغسطس 2018 - 1:53 م | آخر تحديث : الجمعة 24 أغسطس 2018 - 1:53 م

ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، اليوم الجمعة، أن واشنطن تؤكد استمرار فرض العقوبات على موسكو لحين تغيير سلوكها.

يُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت الثلاثاء الماضي، عقوبات جديدة على كيانات روسية فيما يتعلق بقضية التجسس الإلكتروني.


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