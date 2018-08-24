حقق كتاب «المعتوه» الذى ألفته أوماروسا نيومان المساعدة السابقة فى البيت الأبيض عن تفاصيل تجربتها أثناء عملها لمدة عام مع الرئيس دونالد ترامب مبيعات تخطت 33 ألف نسخة فى أول أسبوع من إصداره لكنه لم يتمكن من احتلال المركز الأول فى قائمة أعلى الكتب مبيعا فى الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات المبيعات، أمس، من خدمة (إن.بى.دى بوك ــ سكان) أن كتاب (جيرل.. ووش يور فيس) تغلب على كتاب أوماروسا إذ باع أكثر من 58600 نسخة فى أسبوع فيما احتل كتاب «المعتوه» المركز الثانى، وفقا لوكالة رويترز.

وتتهم نيومان الرئيس ترامب فى كتابها بأنه أدلى بتصريحات يزدرى فيها الأمريكيين من أصل إفريقى والفلبينيين وأقليات أخرى إضافة إلى شواهد تشير إلى حالات «نسيان وإحباط». وكتبت تقول «لا يمكن إنكار تراجع قدراته العقلية».

وكانت المتسابقة السابقة فى برنامج ترامب لتلفزيون الواقع (ذا أبرينتس) أحد أبرز المناصرين السود للرئيس الأمريكى قبل عزلها من منصبها فى البيت الأبيض فى ديسمبر.

وظهرت فى عدة وسائل إعلامية للترويج لكتابها قبل نشره الأسبوع الماضى. ووصف ترامب نيومان الأسبوع الماضى بأنها «كلبة» و«مجنونة» و«وضيعة».