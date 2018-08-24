ترامب يثني على مانافورت ويتهرب من سؤال بشأن إمكانية العفو عنه

تهرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من سؤال خلال مقابلة معه بثت يوم الخميس، بشأن العفو عن مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت، الذي أدين هذا الأسبوع في اتهامات تتعلق بالتهرب الضريبي والاحتيال المصرفي.



وقلل ترامب من الاتهامات التي يواجهها مانافورت التي تقتضي عقودا في السجن حال إدانته، لكنه لم يقل ما إذا كان يدرس العفو عنه.



وقال ترامب لقناة «فوكس نيوز» التليفزيونية، التي كثيرا ما يشيد بها: "إنني أكن احتراما كبيرا لما فعله فيما يتعلق بما مر به".



وتابع: "لم أعرف مانافورت جيدا، إنه لم يكن في الحملة (الانتخابية) لفترة طويلة، وإنهم يلاحقونه في أمور لا تتعلق تماما بالحملة".



وأدين مانافورت، وهو أول متهم يقدم للمحاكمة في التحقيق المتعلق بالتدخل الروسي في انتخابات 2016، بإخفاء دخل مقابل استشارة سياسية من حزب سياسي مؤيد لروسيا في أوكرانيا والتهرب من دفع ضرائب أمريكية والكذب لاحقا للحصول على قروض مصرفية.