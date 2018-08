«ترامب» يلغي زيارة وزير خارجيته إلى كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن طلبه من وزير خارجيته، مايك بومبيو، بعدم التوجه إلى كوريا الشمالية في الوقت الحالي، لشعوره بعدم إحراز تقدم كافٍ في عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

ويعتقد «ترامب»، حسبما كتب في تغريدة بموقع «تويتر»، مساء الجمعة، أن الصين لن تقدم العون في عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة، كما كانت تفعل سابقًا بسبب الموقف التجاري الصارم معها، وفق وصفه.

وأضاف أن «بومبيو»، يتطلع لزيارة كوريا الشمالية قريبًا، مرجحًا أن يكون ذلك بعد تسوية العلاقات التجارية مع الصين.

وأرسل «ترامب»، تحياته إلى الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، قائلًا: «أود أن أبعث بأحر تحياتي إلى الزعيم "كيم"، أتطلع للقائك قريبًا».

يذكر أنه كان من المقرر أن يتوجه، وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى كوريا الشمالية هذا الأسبوع لبحث ملف نزع السلاح النووي لبيونج يانج.

