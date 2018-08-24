السجن 25 عاما لرئيسة كوريا الجنوبية السابقة

شددت محكمة الاستئناف في سيول، اليوم الجمعة، الحكم الصادر على الرئيسة الكورية الجنوبية السابقة، بارك جيون هي، التي أقيلت العام الماضي في إطار فضيحة فساد، ليصبح السجن 25 عاما.

وكانت محكمة أصدرت في أبريل، حكمًا بالسجن 24 عامًا على بارك (66 عامًا) أول امرأة تشغل منصب الرئاسة في كوريا الجنوبية، وقد أوقفت في مارس 2017 في إطار فضيحة الفساد التي كشفت العلاقات بين السلطة السياسية والمجموعات الصناعية العائلية الكبرى في البلاد، وأدت فضيحة الفساد هذه إلى مظاهرات هائلة.

ورأت محكمة الاستئناف، أن «بارك» وصديقتها "طلبتا أموالاً وامتيازات" من الشركات وحصلتا بالترهيب على موافقة بعض هذه الشركات على توظيف أصدقاء لـ«شوي»، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت أن «بارك» "أجبرت مسؤولين كبار في شركات خاصة على الاستقالة متجاوزة بذلك بشكل خطير الصلاحيات التي منحت لها من قبل الشعب، من أجل مخالفة حرية عمل الشركات".

وتقاطع الرئيسة السابقة التي لم تقدم طلب استئناف للحكم الأول جلسات المحكمة.

وتتهم النيابة «بارك» بأنها استخدمت الأموال، لصيانة منزلها الخاص وتمويل محل تجاري كانت صديقتها شوي سون سيل تصنع ملابس فيه وتقدم خدمات آخرى منها التدليك.