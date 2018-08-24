أعلن ممثلو الهند وباكستان، اليوم، أن عسكرييهم يشاركون لأول مرة فى مناورات «مهمة السلام ــ 2018» لمكافحة الإرهاب لدول الأعضاء فى منظمة شنغهاى للتعاون، التى تقام فى مدينة تشيليابينسك الروسية.

وقال العميد فى الجيش الهندى، فيكاس ليكارى: «جلبت قواتنا معها خبرة قتالية عالية لمكافحة ومواجهة الإرهاب، ونحن واثقون من أننا سوف نتعلم من بعضنا البعض. هذه هى المرة الأولى التى تشارك فيها الوحدات المسلحة للجيش الهندى فى مهمة السلام لمنظمة شنغهاى للتعاون وبالنسبة لنا إنه لشرف عظيم»، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وبدوره، قال رئيس إدارة التدريب القتالى للأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، العميد يونس شهيد إن «وجودنا لأول مرة فى هذه المناورات هو حدث تاريخى. اليوم لدينا فرصة فريدة لاكتساب الخبرة من بعضنا البعض من [خلال] المشاركة فى المناورات».

وأضاف شهيد أن «الخبرة التى اكتسبها الجيش الروسى فى سوريا هى مؤشر بالنسبة لنا، ولدى القوات المسلحة الباكستانية الكثير، لتقدمه للدول الأخرى بمنظمة شنغهاى للتعاون فى مكافحة الإرهاب».

وتجرى مناورات «مهمة السلام ــ 2018» لمنظمة شنغهاى للتعاون فى الفترة ما بين 22 ــ 29 أغسطس الحالى فى مقاطعة تشليابنسك الروسية، بمشاركة وحدات عسكرية كل من الصين وقرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان وروسيا.

ويقوم العسكريون من هذه الدول الخمس بتدريبات على التعاون فى مواجهة الإرهاب والتطرف والانفصالية، وتشارك أوزبكستان بصفة مراقب، كما يشارك فى المناورات أكثر من ثلاثة آلاف عسكرى ونحو 500 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.