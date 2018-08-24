«وول ستريت»: التحقيق مع «مايكروسوفت» بشأن أعمال فساد بالمجر

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن السلطات الأمريكية تجري تحقيقًا مع شركة مايكروسوفت للبرمجيات، بشأن احتمالات تقديم رشى، فيما يتعلق بمبيعات الشركة في المجر.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها، إن التحقيقات جاءت بعد سلسلة من التحريات المماثلة بشأن شركاء أعمال مايكروسوفت في خمس دول أخرى عام 2013.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال، بأن وزارة العدل الأمريكية، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تجري في الوقت الحالي تحقيقًا بشأن قيام مايكروسوفت ببيع برمجيات مثل "وورد" و"إكسل" إلى شركات وسيطة في المجر، ثم قيام هذه الشركات ببيع تلك البرمجيات إلى وكالات حكومية هناك خلال عامي 2013 و2014.

وباعت مايكروسوفت تلك البرمجيات إلى الشركات الوسيطة بخصومات كبيرة، ثم قامت تلك الشركات ببيع البرامج إلى الحكومة المجرية بأسعار تقارب سعرها الأصلي.

ويبحث المحققون، بشأن ما إذا كانت هذه الشركات الوسيطة قد استغلت الفارق في الأسعار لدفع رشاوى وعمولات لموظفي الحكومة المجرية من أجل إتمام هذه الصفقات.