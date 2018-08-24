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ماهر يعلن قائمة سموحة للقاء طلائع الجيش

الاسكندرية : احمد عبد العزيز
نشر فى : الجمعة 24 أغسطس 2018 - 9:07 م | آخر تحديث : الجمعة 24 أغسطس 2018 - 9:07 م

 

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن قائمة الفريق التي تواجه نظيره طلائع الجيش، وذلك الأحد المقبل على ستاد برج العرب ، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز .

وجاءات قائمة الفريق كالتالي :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل ، عصام ثروت.

خط الدفاع : محمود معاذ ، محمود منصور ، رجب نبيل ، السيد فريد ، ياسر إبراهيم ، أمير عابد ، محمود عزت.

خط الوسط : محمود سيد ، أحمد نبيل مانجا ، شريف رضا ، إسلام صلاح ، محمود كناريا ، أوميدا أوكري .

خط الهجوم : أحمد حسن مكى ، ديريك تسيبامبى ، بينسون شيلونجو ، حسام حسن ، محمد حمدي زكي .


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