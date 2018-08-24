ماهر يعلن قائمة سموحة للقاء طلائع الجيش

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن قائمة الفريق التي تواجه نظيره طلائع الجيش، وذلك الأحد المقبل على ستاد برج العرب ، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز .

وجاءات قائمة الفريق كالتالي :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل ، عصام ثروت.

خط الدفاع : محمود معاذ ، محمود منصور ، رجب نبيل ، السيد فريد ، ياسر إبراهيم ، أمير عابد ، محمود عزت.

خط الوسط : محمود سيد ، أحمد نبيل مانجا ، شريف رضا ، إسلام صلاح ، محمود كناريا ، أوميدا أوكري .

خط الهجوم : أحمد حسن مكى ، ديريك تسيبامبى ، بينسون شيلونجو ، حسام حسن ، محمد حمدي زكي .