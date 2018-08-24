هالة السعيد: «عدم المرونة» من أهم تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة

-«حلمى»: موازنات البرامج والأداء تضمن توزيعا أفضل للموارد



قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن هناك تحديات تواجه إعداد الموازنة العامة للدولة، من الاعتماد على النظم التقليدية وعدم المرونة فى النقل بين الأبواب والبنود المالية، لافتة إلى أن نظام إعداد الموازنة الحالى يقوم على رصد المدخلات من موارد مالية وطاقة بشرية وبنية أساسية، ولا يقيس مردود استثمار تلك المدخلات على تحقيق أهداف الدولة..

وأضافت وزيرة التخطيط، فى بيان لها أمس، أن محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية برؤية مصر 2030، يستهدف تغيير أسلوب إعداد الموازنة العامة من موازنة البنود إلى البرامج والأداء لربط مدخلات النظام بمخرجاته، مؤكدة أن إصدار قانون الخدمة المدنية من العوامل المشجعة على الانتقال لموازنة البرامج والأداء، وذلك لأنه خطوة هامة فى طريق ربط الأجر بتقييم الأداء الوظيفى ومعدلات الإنتاجية.

كان الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد صرح فى وقت سابق بأن اللجنة ناقشت موازنتين للعام المالى 2018/2019 بدور الانعقاد الثالث، وليس موازنة واحدة مثل كل عام، الأولى هى الموازنة فى شكلها التقليدى فى شكل أبواب وبنود طبقا للدستور، والثانية هى موازنة البرامج والأداء.

وأوضح أن اللجنة بدأت فى دور الانعقاد الأول بتشكيل لجنة فرعية لدراسة هذا التحول التاريخى، وفى دور الانعقاد الثانى تم تطبيقها على سبع وزارات بشكل تجريبى.

من جانبه قال جميل حلمى، مساعد وزير التخطيط للشئون الاقتصادية، إن موازنات البرامج والأداء تحسن العلاقة بين الموازنة وجهود التنمية المستدامة من خلال التوزيع الأفضل للموارد والتأكد من كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته، كما تحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقق مزيدا من الانضباط المالى للجهات الحكومية عن طريق الرقابة المالية والشفافية والمساءلة.

يذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قامت بإعداد نموذج موحد لموازنة البرامج والأداء، وإرساله لسبع وزارات، متضمنا شرحا توضيحيا لكيفية استيفاء نموذج الموازنة، وهذه الوزارات هى: الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والتضامن الاجتماعى.