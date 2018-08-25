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كارتيرون: يجب أن نطور الجانب الهجومي بشكل أكبر


نشر فى : الجمعة 24 أغسطس 2018 - 11:25 م | آخر تحديث : الجمعة 24 أغسطس 2018 - 11:27 م

يرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي أنه يجب العمل مع لاعبيه خلال الفترة المقبلة على تحسين قدراتهم الهجومية.

ونجح الأهلي في الفوز بهدفين دون رد على حرس الحدود ضمن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "دفاعيا نحن فريق جيد، وبالنسبة للمستوى الهجومي أعتقد أنه يجب أن نعمل أكثر حتى نستطيع ترجمة الفرص التي نتحصل عليها إلى أهداف".

وأضاف: "لدينا لاعبين غير موجودين لأسباب مختلفة، ونلعب كل 3 أيام مباراة، ومع ذلك نحقق نتائج إيجابية".

وأتم: "نحاول الاعتماد على اللاعبين المتاحين بصرف النظرف عن الغيابات، وأثق في جميع اللاعبين المتواجدين بالقائمة".

وكشف كارتيرون عن قيامه بتجربة اللعب بمهاجمين اثنين بشكل صريح، وذلك بالاعتماد على المغربي وليد أزارو إلى جانب صلاح محسن، وذلك حتى تكون هناك حرية أكبر لأزارو.

 


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