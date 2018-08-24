مستشار النمسا: الحد من الهجرة سيعزز الروابط بين الدول الأوروبية

قال المستشار النمساوي زيباستيان كورتس يوم الخميس، إن بلاده تحتاج إلى تحقيق أقصى استفادة من رئاستها الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، من أجل الحد من التوترات في أنحاء أوروبا، مشيرًا إلى أن الحد من الهجرة سيعزز الروابط بين الدول الأوروبية.



وأضاف كورتس أمام نحو ثلاثة آلاف عضو من أعضاء الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، خلال تجمع في ولاية تورينجيا شرقي ألمانيا، إن النمسا لديها فرصة جيدة لتعزيز العلاقات بسبب موقعها في وسط أوروبا وعلاقاتها مع أوروبا الشرقية.



وقال إن أحد أسباب تمزق أوروبا يتمثل في التدفق واسع النطاق للمهاجرين خلال السنوات القلائل الماضية، حيث تسبب ذلك في فرض ضغوط على قدرة كثير من الدول على استيعاب هؤلاء المهاجرين، فضلا عما تسبب فيه ذلك من مشاحنات بين الجماعات المؤيدة والمناهضة للهجرة.



وساعدت قمة بشأن الهجرة كان كورتس قد نظمها في يونيو الماضي على تحديد "اتجاه" جديد في أوروبا، مشيرا إلى أن "الناس بدأوا يفكرون الآن في الوضع بشكل مختلف"، مضيفًا أن التركيز ينصب حاليا على تعزيز الوكالة المشتركة لحماية الحدود في الاتحاد الأوروبي (فرونتكس).



كما تُبذل جهود لدعم اليونان وإيطاليا، اللتان تستقبلان الجزء الأكبر من المهاجرين الوافدين، وكثيرًا ما شعرت الدولتان بأنهما تم التخلي عنهما من جانب بقية أوروبا.



وقال كورتس: "نرى الآن أن عددا أقل من الناس يسلكون هذا المسار. سنجد طريقة لإنهاء الموت" في إشارة إلى الأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين يموتون في معابر البحر المتوسط الخطيرة.



ويدعو كورتس (31 عاما) وهو من التيار المحافظ وواحد من أبرز دعاة مكافحة الهجرة إلى أوروبا، إلى تعزيز أمن الحدود في الوقت الذي يصارع فيه الاتحاد الأوروبي مع استمرار وصول المهاجرين.