إزالة 7 حالات تعدي على الرقعة الزراعية خلال العيد بكفر الدوار

شن مركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء علاء بدران، خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، حملة مكبرة لإزالة 7 حالات تعدي على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة بنطاق المركز، بمساحة إجمالية ألف و132 متر، تنوعت ما بين مباني بالطوب الأبيض وسملات خرسانية.

وأزال قسم تعديات المركز، حالة تعدي بنطاق قرية قومبانية أبو قير، بمساحة 682 متر، وكذلك إزالة 3 حالات تعدي بنطاق قرية الأمراء بمساحة 170 متر، وحالتي تعدي بنطاق قرية زُهرة بمساحة 160 متر، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدي على أراضي مشروع عاداة بسيدي غازي بمساحة 120 متر.

جاءت الحملات، بإشراف رضا حموري، معاون رئيس المدينة والمشرف على القرى، وهارون عبدالله رئيس قرية سيدي غازي، والمهندسة عنايات الشرنوبي، رئيس قرية قومبانية أبو قير، والأستاذ ناجي سعد، رئيس قرية زُهرة، والمهندس حميدة عبدالله، رئيس قرية الأمراء، بالتنسيق والتعاون مع جهاز حماية الأراضى بالإدارة الزراعية، وبتأمين من مركز شرطة كفر الدوار، وبمرافقة مسئولي تعديات الوحدة والقرى.