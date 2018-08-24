لوف يقدم خطة إصلاح بعد صدمة مونديال روسيا

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قال رينهارد جريندل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم إن يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني قدم خطط إصلاح " مقنعة للغاية" للمنتخب الوطني عقب فشله في تخطي دور المجموعات بكأس العالم 2018 بروسيا.

واجتمع لوف مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الألماني لكرة القدم في ميونخ مع استمرار عملية تحليل أسباب إخفاق المنتخب الألماني ، المتوج بكأس العالم 2014 ، بالخروج من الدور الأول في المونديال للمرة الأولى منذ 80 عاما.

وكان لوف قد اجتمع بالفعل مع مسؤولي رابطة الدوري الألماني يوم الثلاثاء الماضي.

وعقب الاجتماع قال جريندل إن لوف وأوليفر بييرهوف، مدير المنتخب، "قدما اليوم تحليل مقنع للغاية".

وذكر أن مجلس إدارة الاتحاد الألماني " مقتنع بأن قادة رياضتنا يسسيرون على الطريق الصحيح".

ويعقد لوف مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء المقبل للإعلان عن خططه عندما يعلن قائمة الفريق التي ستخوض أول مباراة عقب كأس العالم، الشهر المقبل، أمام المنتخب الفرنسي في دوري أمم أوروبا ثم المباراة الودية أمام منتخب بيرو.

ويدرس الاتحاد الألماني إجراء تغييرات كبيرة في أعقاب الإخفاق المونديالي ، كما يتوقع تكثيف التركيز على تأهيل المدربين وكذلك التدريب على مستوى قطاعات الناشئين.

وحظي لوف بدعم الاتحاد الألماني كما أبدى رغبة في استكمال فترة عقده المستمر حتى عام 2022 طبقا للتجديد الذي أبرم قبيل انطلاق كأس العالم.

وبعد المونديال الروسي ، أعلن ماريو جوميز ومسعود أوزيل اعتزال اللعب الدولي وإنهاء مشواريهما مع المنتخب الألماني ، وقد أعلن أوزيل عن قراره موجها انتقادات للاتحاد الألماني عقب التقاطه صورة مثيرة للجدل مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.