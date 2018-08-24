لقب الدوري أو خصم المكافآت في الزمالك

يناقش مجلس إدارة نادي الزمالك بند جديد لإقراره بلائحة الفريق بالموسم الجديد الخاص بالمكآفات والعقوبات، والتي ينتظر اقرارها بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

وسيكون المقترح هو صرف مكافآت الفوز للاعبي الزمالك كل خمس مباريات بشرط أن يكون الفريق بالصدارة، أو سيكون صرف مكافآت الفوز عقب كل مباراة، على ان يتم خصمها من مستحقات اللاعبين في نهاية الموسم حال عدم تحقيق بطولة الدوري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المسابقة برصيد 7 نقاط بعد مرور 3 جوالات وبفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق النجوم في الجولة الرابعة من الدوري والمقرر لها في 27 أغسطس الجاري.