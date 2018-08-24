كشف اللواء مصطفى الرزاز، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عن الإجراءات التي قامت بها الإدارة لتأمين وسائل النقل المختلفة؛ للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين خلال أيام عيد الأضحى.

وقال «الرزاز»، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، إنه تم تأمين المسطحات المائية من خلال تأمين المراسي والسير في المجرى الملاحي، كذلك تأمين الحمولة الملاحية للركاب أو البضائع؛ للحفاظ على أرواح المواطنين.

وأوضح أن الإدارة قامت بجولات تفقدية لجميع المحطات الرئيسية في مترو الأنفاق؛ للتأكد من انتظام العمل، وجاهزي المحطات لاستقبال المواطنين، مشيرًا إلى الإقبال الكبير على مترو الأنفاق والسكة الحديد خاصة في الأعياد والمناسبات الرسمية.

وأشار إلى تأمين هيئة السكة الحديد طوال أيام عيد الأضحى من خلال الجولات التفقدية المفاجئة على المحطات؛ لتأمين وتوفير التذاكر اللازمة، موضحًا أن هيئة السكة الحديد نقلت 6 ملايين مواطن في عيد الأضحى، نظرًا لكونها الوسيلة الأرخص سعرًا والأكثر أمنا.