الصين: عقدنا «اجتماعات بناءة» مع مسؤولين أمريكيين

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة إنها عقدت "اجتماعات بناءة" مع مسؤولين من نظيرتها الأمريكية ، على الرغم من حقيقة أن القمة فشلت في منع المزيد من التصعيد في الرسوم الجمركية.

والتقى مسؤولون صينيون برئاسة نائب وزير التجارة ونائب الممثل التجاري الدولي الصيني، وانج شوين، مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية يومي الأربعاء والخميس في واشنطن العاصمة.

غير أن كلا من الولايات المتحدة والصين تبادلتا يوم أمس الخميس فرض رسوم بنسبة 25% على سلع بقيمة 16 مليار دولار - ما يرفع القيمة الإجمالية للتعريفات التي يفرضها كل جانب إلى 50 مليار دولار منذ بدء حربهما التجارية في تموز/يوليو.

وذكرت وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا) اليوم الجمعة أن المسؤولين تعهدوا "بالاتصال" في المستقبل.

وتتهم الولايات المتحدة الصين بممارسات تجارية غير عادلة ، وخاصة في مجال التكنولوجيا. كما يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض العجز التجاري بين الدولتين ، والذي بلغ 375 مليار دولار في العام الماضي.

وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية على ما قيمته 550 مليار دولار من البضائع الصينية. ويتجاوز هذا لرقم إجمالي الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة العام الماضي ، والتي كانت قيمتها 505 مليار دولار.