قال وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، إن تنظيم «داعش» الإرهابي مازال يشكل تهديدًا حقيقيًا على مستوى العالم، مشيرًا إلى الأعمال الإرهابية التي قام بها التنظيم مؤخرًا، فضلًا عن انتشاره على المستوى الإقليمي.



وأضاف «فورونكوف»، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن حول تهديدات السلم والأمن الدوليين، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أمس الخميس، أن هناك صعوبة كبيرة في تحديد مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية بشكل دقيق، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي بحاجة إلى مضاعفة الجهود لمواجهة تهديد تنظيم «داعش».



كما أشار إلى دور مجلس الأمن في مواجهة تنظيم «داعش» من خلال قائمة الجزاءات التي تفرضها على التنظيم لمكافحته، مؤكدًا على أهمية التضامن مع ضحايا الإرهاب في جميع أنحاء العالم.



وأوضح أن الأمم المتحدة تسعى إلى مواجهة الإرهاب ومصادر تمويله ومكافحة الجريمة المنظمة، من خلال إنفاذ القانون وإعادة التأهيل ومكافحة الخطاب الإرهابي بالتعاون مع المجتمعات المحلية العالمية.



