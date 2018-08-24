من هم هواة تجميع الأعمال الخزفية المصنوعة على أيدي سجناء «داخاو»؟

ينتج مصنع «آلاش» في مدينة ميونخ الألمانية، أعمالاً خزفية تاريخية، مطلوبة في جميع أنحاء العالم، ومن بين هذه الأعمال، عمل لراعٍ ألماني بالألوان ثمنه 1500 يورو، وثريا عتيقة بخمس شمعات تعود إلى عصر الباروك، بثمن 5800 يورو.

وفي إبداعاته الخزفية، يقدم متجر شركة «آلاش للخزف»، المتوفر على الإنترنت، كل شئ، بداية من الأعمال «العاطفية النابعة من القلب» وحتى «السياسية».

ولكن لشراء الخزف «الأصلي من آلاش»، يجب على المشترِ أيضًا التخلي عن مبادئه.

وكانت الشركة، تعتبر المورد الرئيسي لمنتجات فيلق النخبة «إس. إس» الخاص بالنظام النازي، بقيادة هاينريش هيملر، وهو رجل لم يكن لديه أي ضمير.

ولمعرفة ما إذا كنت تمتلك أحد أعمال «آلاش» الخزفية، قم بقلب القطعة لتتأكد من علامتها التجارية، وهي عبارة عن رمز لحرفي «إس. إس»، وذلك بينما تشتهر شركة «مايسن» برمز سيفين متقاطعين باللون الأزرق، وشركة «نيمبينبورج» لأعمال الخزف بشعار بافاريا الأبيض والأزرق، بالإضافة إلى رمز مصنع «براشين الملكي لأعمال الخزف»، وهو عبارة عن صولجان.

لقد كان «هيملر» يعطي القطع الفنية النازية القديمة لأصدقائه، وكلف بعمل مجموعة خاصة كاملة من الأعمال الخزفية، وكان من بين هذه الأعمال «شعلة الحياة» لرفقاء «إس. إس»، تحت كلمات: «أطيب الأمنيات لأمتنا ولأقربائك ووالديك ولك! هاينريش هيملر».

وحتى رئيس هيملر، وهو أدولف هتلر، قد حصل على بعض أعمال مصنع «آلاش» للخزف في عيد ميلاده الخامس والخمسين، وذلك في أبريل من عام 1944، كما يتضح ذلك من خلال صورة تُظهر كلاً من الرجلين مع مجسم لشخصيات من البورسلين، وهم ثمانية من جنود المشاة الملونين، صنعها ريتشارد فورستر، فنان آلاش.

أما المفارقة المريرة، فهي أن كل شيء مصنوع على أيدي عمال السخرة في معسكر الموت، «داخاو» الواقع بالقرب من «آلاش».

وكانت شركة «آلاش» لأعمال الخزف، تأسست في عام 1920، على أيدي صانع الخزف المولود في المجر، فرانتس ناجي، ورسام الخزف، كارل ديبيتش.

وفي البداية، كان مصنعهما من الملكيات الخاصة في آلاش، مع وجود فنانين مشهورين في عالم الخزف، من أمثال فورستر وثيودور كيرنر، لعمل التصميمات، ومن جانبه، أجرى «ديبيتش»، وهو عضو في الحركة النازية منذ البداية، اتصالاً مع فيلق «إس. إس» التابع لهيملر، والذي تولى بدوره أمور المصنع في أواخر ثلاثينيات القرن الماضي، وضمه لإمبراطوريتها التجارية.

وفي عام 1937، كان كتالوج آلاش يحتوي على نحو 80 عنصرًا، وفي ظل إدارة «إس. إس»، كان الإنتاج يركز بشكل رئيسي على عمل هدايا لأعضاء فيلق «إس. إس» وللجيش والشرطة والضيوف الأجانب.

وفي عام 1943، عمل ما يزيد على 100 من سجناء معسكر الاعتقال في المصنع.

أما اليوم، لا أحد يعرف على وجه التحديد، عدد ما تبقى متداولاً من هذه الأعمال، إلا أن ألبرت نول، أمين المحفوظات الخاص بموقع النصب التذكاري لمعسكر اعتقال داخاو، لا يشعر بالرضا بشأن حجم الأسعار التي يكون لدى البعض من جامعي الأعمال الخزفية، استعدادًا لدفعها.

ويقول: «نقوم نحن بين الحين والأخر بشراء أعمال (لضمها) لمحفوظاتنا، ولكننا نحاول بكل الوسائل تجنب رفع الأسعار إلى أبعد من ذلك».

ويزداد الطلب بصفة خاصة على الأعمال ذات المرجعية السياسية التي لا لبس فيها، ويقول أندرياس تيل، الذي يتعامل في منتجات شركة آلاش للخزف في داخاو: «قمت مؤخرًا ببيع عمل خاص بـ«إس. إس»، وهو عبارة عن فارس، وذلك بمبلغ 50 ألف يورو».

ويضيف: «الطلب كبير، خاصة من الأثرياء الروس الذين يهتمون بشكل خاص بالدببة والأعمال الزخرفية ذات الطابع السياسي».

من ناحية أخرى، ليس هناك أيضًا أي حرج لدى «دار هيرمان هيستوريكا للمزادات» في ميونخ، حول إدراج أعمال «إس. إس» الخزفية ضمن كتالوجها المصمم بشكل رائع.

ويوجد تعليق في الكتالوج يقول، إن «تحريم هذا المجال لن يؤدي إلا إلى سوق غير شفافة».

وأشار «نول» إلى أن عمال معسكر الاعتقال المشاركين في الأعمال الخزفية كانوا يتلقوا معاملة تفضيلية، مقارنة بغيرهم من العمال.

وكانت حياة العمال دائمًا عرضة للخطر، حيث كان من الضروري على أولئك الذين يتعاملون مع مصنع «آلاش للخزف» أن يدركوا أن المصنع «كان قائمًا على أيديولوجية لا إنسانية، وأن الناس عانوا من أجلها».

وقد سيطر الأمريكيون على المصنع بعد الحرب واستخدموه في «الخدمة العمالية» الخاصة بهم، ومع مرور الوقت، أصبح المصنع متهالكًا وتم هدمه في عام 1978، ونقل بعض أعماله إلى المعرض الدائم الموجود في متحف مدينة ميونخ حول الحقبة النازية.

ومن المحتمل، أن يتم عرض أعمال آلاش الخزفية قريبًا في «مركز التوثيق النازي» بميونخ، وتقول المديرة الجديدة للمركز، ميريام زادوف: «نعتزم في المستقبل عرض أعمال، وذلك في أي حدث».