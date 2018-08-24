ناصر الجنيبي يكشف سبب اختيار مصر لاستضافة السوبر الإماراتي

قال عبد الله ناصر الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين الإماراتي، إن اختيار إقامة السوبر بين العين والوحدة، جاء بسبب قرب مصر إلى قلوب كل الإماراتيين، فالشيخ زايد كان يكن كل الحب والاحترام للشعب المصري الجديد، لذلك قررنا انطلاق الموسم الجديد بإقامة السوبر الإماراتي في القاهرة.

وأضاف الجنيبي خلال المؤتمر الصحفي المقام بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، أن الاستقبال الطيب من الشعب المصري ليس مفاجأة، لان الكل يعلم مدى الحب والتقدير الموجود في كل المصريين لشقيقهم الشعب الإماراتي.

وتوجه بالشكر إلى شركة بريزنتيشن على دعمها الكبير للسوبر الإماراتي، وكافة المسئولين الذين يعملون من أجل نجاح السوبر الإماراتي في قلب القاهرة.

وعاد ليقول: "فكرة السوبر المصري الإماراتي لا تزال قائمة، ونسعى للتنسيق مع الجهات المصرية، من أجل تحقيق هذا الحلم والمشروع، وذلك بعد الفوائد الكثيرة التي حققناها من إقامة السوبر الإماراتي في مصر، ومجرد تواجدنا في مصر يعتبر مكسب كبير لنا واستثمار".

ويستضيف ملعب 30 يونيو "ألدفاع الجوي" مباراة السوبر الإماراتي الثامنة عشر، في الثامنة مساء غد السبت، بين فريقي العين والوحدة، بتنظيم من شركة بريزنتيشن سبورتس راعي الكرة المصرية.