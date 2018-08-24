«الحج السعودي»: وفرنا منظومة متكاملة لخدمة الحجاج

قال نائب وزير الحج والعمرة السعودي، عبد الفتاح مشاط، إن موسم الحج تم بنجاح بعد تنفيذ كامل للخطط التي وضعت لإدارة الحج، لافتًا إلى وجود مؤشرات بتسجيل درجات نجاح عالية.

وأضاف «مشاط»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الأخبار»، المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء الجمعة، أن حكومة المملكة العربية السعودية، بذلت جهودًا كبيرة لتوفير الرعاية لضيوف الرحمن، وهو ما بدا واضحًا من خلال أرقام الموارد البشرية والمادية التي تم توفيرها للحجاج بهدف راحة ضيوف الرحمن وخدتهم بأكمل وجه، وفق قوله.

وأشار إلى اكتساب المملكة للخبرات حول إدارة الحج عامًا بعد آخر، مضيفًا أن الخبرة التراكمية من السنوات الماضية أسفرت عن الجهود الحالية والتي تظهر في تكامل كافة قطاعات الدولة من خدمات أمنية وصحية ومدنية وإدارية ومتطوعين، ضمن منظومة متكاملة لخدمة الحجاج.

وأوضح أن الممكلة تعمل ضمن رؤية 2030، على برنامج وطني يسمى «خدمة ضيوف الرحمن»، تسعى من خلاله تيسير أعمال العمرة والحج وزيادة البنى التحتية وتحسين الخدمات وتيسيير الإجراءات.

وردًا على اتهامات المملكة بالتقصير في خدمة الحجاج، قال إن الشواهد هي التي ترد على كل شيء، مضيفًا أن كافة قطاعات الممكلة تستهدف خدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه دون التفات لردود أخرى قد تؤثر على عملهم.

وتابع: «خدمة ضيوف الرحمن من أساسيات العمل لدينا منذ القدم، وهو هدف سامي ووطني، ولا نريد مدحًا ولا أراء أخرى سلبية، نحن نعمل لرضى الله ثم ضيوف الرحمن».