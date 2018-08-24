قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس سيشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لا يتعدى درجتين خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن تقلبات حالة الجوي من سمات فصل الصيف وشهر أغسطس.

وأضاف «عبد العال»، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن ارتفاع درجة الرطوبة سيساهم في شعور المواطنين بزيادة درجات الحرارة، مطالبًا من المسافرين توخى الحذر أثناء السفر في الصباح نظرًا لتباين كثافة الشبورة المائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية.

وتابع: «نحذر المواطنين من تباين كثافة الشبورة المائية على الطرق، عندنا طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي، في بعض المناطق تزداد الشبورة المائية مثل منطقة برج العرب، بخلاف باقي المناطق، والشبورة المائية ترتبط بدرجات الرطوبة».

كما وجه نصيحة للموطنين بعدم التعرض المباشر إلى أشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في فترة الظهيرة حيث تتعامد الشمس على الأرض، موضحًا أن درجات الحرارة هذا العام جيدة مقارنة بالأعوام الماضية حيث لا تتعدى درجة الحرارة 37 درجة.